В японском кафе роботы будут делать кофе

В Японии появится первое кафе, где кофе будут готовить роботы. Одна чашка кофе буде стоить три доллара. Каждый робот сможет приготовить до 5 чашек.

В Японии открывается первое кафе, где кофе будет приготовлено роботами. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, чтобы приобрести кофе, сначала необходимо оплатить его в специальном автомате. Затем - использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать напиток.

Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты.

Стоит "роботизированный" кофе три доллара.

Напомним, в Лас-Вегасе, где проходила выставка электроники CES 2018, в местном стрип-клубе "Сапфир" вместо живых женщин вывели роботов.