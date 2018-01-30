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В японском кафе роботы будут делать кофе

Комментариев: 1
В Японии появится первое кафе, где кофе будут готовить роботы. Одна чашка кофе буде стоить три доллара. Каждый робот сможет приготовить до 5 чашек.

В Японии открывается первое кафе, где кофе будет приготовлено роботами. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, чтобы приобрести кофе, сначала необходимо оплатить его в специальном автомате. Затем - использовать чек с QR-кодом, чтобы забрать напиток.

Один робот может приготовить до 5 чашек кофе, на каждую - тратит по четыре минуты.

Стоит "роботизированный" кофе три доллара.

Напомним, в Лас-Вегасе, где проходила выставка электроники CES 2018, в местном стрип-клубе "Сапфир" вместо живых женщин вывели роботов.

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Теги: робот, Япония, Кофе, кафе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    30.01.2018, 13:56
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
З точки зору санітарії та гігієни це фуфло. Але дітям цікаво.
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