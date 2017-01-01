Латвия требует от Украины исключить ее из списка офшоров

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах Украины Алису Подоляк и вручил ей официальную ноту протеста из-за внесения страны в список офшоров.

Министерство иностранных дел Латвии вручило Украине официальную ноту протеста из-за внесения страны в список офшоров. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, пишет LETA.

Как отмечается, в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах Украины Алису Подоляк и вручили ноту с требованием исключить Латвию из списка офшоров.

По словам Ринкевича, данная ситуация сложилась из-за неправильной интерпретации Украиной нового налогового законодательства Латвии, которое предусматривает нулевую ставку налога на реинвестированную прибыль.

Кроме того, над данным вопросом вместе работают послы Латвии и Эстонии в Украине, так как Эстония тоже попала в этот список.

Как известно, Украина в конце прошлого года включила Эстонию, Латвию, Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании.

Напомним, в декабре 2017 года Евросоюз утвердил список так называемых "налоговых гаваней", в который попали 17 стран.