В Северной Корее опубликовали доклад о нарушении прав человека в США

Северокорейский Институт по изучению международных вопросов опубликовал цифры и утверждения, не назвав источников получения информации.

В Северной Корее опубликован доклад о нарушении прав человека в США в 2017 году. Об этом во вторник, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что доклад подготовил и опубликовал Северокорейский Институт по изучению международных вопросов.

В документе, получившем название "Белая книга", отмечается, что США "выдают себя за защитника демократии и защитника прав человека", однако "не могут скрыть свою отвратительную сущность главного нарушителя прав человек". Авторы доклада указывают на статистику правонарушений в США, однако не указывают, из каких источников брали информацию.

В частности, в документе указывается, что в 2017 году было совершено порядка 61 тысяч преступлений, связанных с оружием, жертвами которых стали около 15,5 тысяч человек. Кроме того, авторы заявляют, что в США жертвами злоупотребления наркотиками становятся в среднем 90 человек в день, а каждые 89 секунд совершаются преступления на сексуальной почве.

Также авторы документа затрагивают некоторые экономические показатели, в частности, приводят свои данные о безработице в США, числе бездомных, а также граждан, которые из-за нехватки денег не могут позволить себе лечение. По их информации. В прошлом году число бездомных выросло более чем на 10% по сравнению с 2015 годом - до 554 тысяч человек. "Количество людей, которые болеют, но не могут лечиться из-за нехватки денег, достигает 50 млн с лишним человек", - говорится в сообщении. В докладе также утверждается, что в прошлом году в США из-за гриппа умерли 36 тысяч человек, от туберкулеза - 40 тысяч, астмы - 150 тысяч.

Кроме того, документ содержит утверждения, что в США назначают на ответственные посты богатых людей, а также что "в США не существует подлинная свобода слова и выражения".

Напомним, ранее в КНДР было опубликовано обращение к гражданам КНДР и Южной Кореи с призывом осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США".

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