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В Польше завтра рассмотрят "бандеровский закон"

Комментариев: 8
Если закон вступит в силу, то лица, говорящие о "польских концлагерях" во время Второй мировой или отрицающие "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить три года тюрьмы.
Сенат Польши
Сенат Польши

Сенат Польши в среду, 31 января, рассмотрит новую редакцию закона об Институте национальной памяти, не дожидаясь результатов работы польско-израильских групп экспертов. Об этом заявил маршал Сената Станислав Карчевский, передает Polskie Radio.

Он отметил, что у высшей палаты польского парламента нет времени ждать результатов работы двусторонних польско-израильских групп экспертов, о чем ранее договорились премьеры двух стран Матеуш Моравецкий и Беньямин Нетяньяху.

"Мы имеем закон и не можем ждать договоренности этой комиссии, ведь эффекты работы этой комиссии могут появиться только через месяц, два, три. Мы ждать не можем, поскольку имеем ограниченное время и определенный срок, чтобы выразить свою оценку этого закона. Мы должны придерживаться графика работы", – подчеркнул Карчевский.

Напомним, 26 января накануне сейм Польши принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". В соответствии с этим документом, лицам, которые отрицают "преступления бандеровцев" грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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Теги: Польша, законы, Бандера, идеология, закон, Сейм Польши, Степан Бандера, сейм, сенат, бандеровцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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whitewo    30.01.2018, 23:17
Оценка:  +1
whitewo
Вот поляки. Ну как так можно сегодня пол челябы не сможет заснуть - ох уж этот бандера.
Вон уже полезли комменты в стиле "я, украинец", "настоящие украинцы", "патриоты" против этого бандеры.
Vodavozz    30.01.2018, 23:15
Оценка:  0
Vodavozz
Підтримую цей закон обома руками!
Боцман__Кобза    30.01.2018, 23:15
Оценка:  0
Боцман__Кобза
"нет времени ждать" А куда они так спешат? На выборы Путина?
Боцман__Кобза    30.01.2018, 23:15
Оценка:  0
Боцман__Кобза
Действительно непонятно. Столько десятилетий это никому не нужно было и тут вдруг счет пошел на дни. Может так они хотят отвлечь народ от результатов расследования катастрофы президентского самолета Качинского?
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