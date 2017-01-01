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Экс-премьер Бельгии получил конверт с подозрительным белым порошком

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Конверт с подозрительным белым порошком, пришедший в служебную почту, вскрыла во второй половине дня во вторник секретарь бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра Монса Элио Ди Рупо.
Элио Ди Рупо
Элио Ди Рупо
RTB

В секретариат бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра Монса Элио Ди Рупо доставили конверт с подозрительным белым порошком. Конверт вскрыла секретарь чиновника во вторник, 30 января, сообщает телеканал RTB.

После этого служащих офиса в срочном порядке эвакуировали, а людей, имевших отношение к почте, изолировали для проведения анализов.

Письмо, поступившее в мэрию Монса, было адресовано Ди Рупо, который в настоящее время находится в зарубежной поездке. Результаты анализов ожидают позже.

Напомним, в сентябре ведущим немецким политикам и членам их семей неизвестные почти одновременно разослали письма с подозрительным белым порошком.

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Теги: Бельгия, угроза, премьер-министр, почта, чиновники, угрозы
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Источник: korrespondent.net

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