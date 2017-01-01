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В РФ журналисты подрались из-за спора о Сталине

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Передача посвящалась роли Сталина во Второй мировой войне, а информационным поводом стал запрет в России сатирического фильма Смерть Сталина.

В России два журналиста подрались в прямом эфире радиостанции из-за споров о роли Сталина во Второй мировой войне. Видео драки опубликовано на канале Youtube радио Комсомольская правда.

"Так жарко два оппонента обсуждали вопрос "Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить" в эфире программы Радиорубка на радио Комсомольская правда", - говорится в пояснении к ролику.

В сокращенном варианте ролика, который публикует Лента, видно, что спор тележурналиста Николая Сванидзе и публициста Николай Шевченко перерос в беспорядочные перекрикивания и взаимные оскорбления. В частности, последний обвинил Сванидзе в "плевании на могилы советских солдат" и обозвал "конченым демагогом". В ответ на это тележурналист назвал оппонента "последним мерзавцем" и заявил, что ему нужно "дать по морде". "Встань и дай", - ответил Шевченко и нецензурно обозвал Сванидзе. После этого началась драка.

Напомним, Министерство культуры РФ отозвало у фильма Смерть Сталина прокатное удостоверение после массового возмущения депутатов и общественников. Сатирическую комедию Смерть Сталина в России признали несоответствующей российскому законодательству.

Минкульт РФ: Символично, что Смерть Сталина снимали в Киеве

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Теги: Россия, Журналисты, Сталин, драка, комедия
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Источник: korrespondent.net

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