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США использовали рейтинг Forbes для "кремлевского доклада"

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Для создания незасекреченной части "кремлевского доклада" Министерство финансов США использовало рейтинг богатейших людей России по версии журнала Forbes.
Флаги России и США
Флаги России и США
Reuters (архівне фото)

Перечень российских бизнесменов и чиновников, оказавшихся в "кремлевском докладе" США, основан на дынных, находящихся в общем доступе, в том числе на рейтинге журнала Forbes. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Минфина США.

По данным издания, в списке оказались те российские миллиардеры, имена которых были опубликованы журналом в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год.

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Напомним, в опубликованный Минфином США "кремлевский список" включены 210 человек: руководители правительства РФ, представители крупнейших компаний, главы обеих палат Федерального собрания РФ, высокопоставленные чиновники. Документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

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Теги: Россия-США, США, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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