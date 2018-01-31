Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Польши запретил торговлю в воскресенье

Комментариев: 2
В 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 – три, к 2020 году вся торговля по воскресеньям в Польше будет запрещена.
В Польше запретили торговать по воскресеньям
В Польше запретили торговать по воскресеньям
Korrespondent.net
 
Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник, 30 января, закон о запрете торговли по воскресеньям, сообщает агентство PAP.
 
Отмечается, что принятый закон направлен на то, чтобы дать возможность работникам торговли проводить воскресенье вместе с семьями. 
 
Согласно закону, исключения могут быть сделаны для интернет-магазинов, аптек, магазинов на заправках и торговых точек при хлебопекарнях, где продукция реализуется по графику, а также предприятий семейного бизнеса. 
 
Кроме того, теперь вводится ограничение торговли в канун Рождества и в субботу перед Пасхой – до 14:00. 
 
Закон планируют реализовывать поэтапно, в частности в 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 – три, к 2020 году вся торговля по воскресеньям будет запрещена.

Оборот розничной торговли Украины растет
 
Напомним, депутаты польского парламента приняли закон, запрещающий торговлю по воскресеньям, 11 января. 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, торговля, закон, запрет, Анджей Дуда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    31.01.2018, 01:11
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
У нас в большинстве супермаркетов работают круглосуточно, по 12 часов день- ночь, потом два дня выходных. Есть продукты производство которых лучше не останавливать, и продавать их свежеизготовленными.
wnt    31.01.2018, 01:45
Оценка:  0
wnt
Просто президенты в супермаркетах не отовариваются ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь