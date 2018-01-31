Президент Польши запретил торговлю в воскресенье
В 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 – три, к 2020 году вся торговля по воскресеньям в Польше будет запрещена.
Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник, 30 января, закон о запрете торговли по воскресеньям, сообщает агентство PAP.
Отмечается, что принятый закон направлен на то, чтобы дать возможность работникам торговли проводить воскресенье вместе с семьями.
Согласно закону, исключения могут быть сделаны для интернет-магазинов, аптек, магазинов на заправках и торговых точек при хлебопекарнях, где продукция реализуется по графику, а также предприятий семейного бизнеса.
Кроме того, теперь вводится ограничение торговли в канун Рождества и в субботу перед Пасхой – до 14:00.
Закон планируют реализовывать поэтапно, в частности в 2018 году запрет будет действовать два воскресенья в месяц, в 2019 – три, к 2020 году вся торговля по воскресеньям будет запрещена.
Оборот розничной торговли Украины растет
Оборот розничной торговли Украины растет
Напомним, депутаты польского парламента приняли закон, запрещающий торговлю по воскресеньям, 11 января.
Эта же новость на Корреспондент