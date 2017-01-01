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Виновника ложной тревоги на Гавайях уволили

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Сотрудник службы чрезвычайных ситуаций нажал не на ту кнопку и направил жителям Гавайев ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете.
Гавайи
Гавайи
Getty Images

Сотрудник, отправивший ложное предупреждение о ракетной атаке на Гавайи, уволен. Об этом сообщили власти американского штата, передает Hawaii News Now.

В официальном заявлении властей говорится, что сотрудник, отправивший предупреждение, действительно думал, что штату угрожает опасность. Отмечается, что ранее он также дважды принимал за реальную угрозу учения.

В докладе, составленном по итогам произошедшего также говорится, что сотрудник, о котором идет речь, на протяжении не менее десяти лет демонстрировал вызывающее опасения поведение.

Напомним, 13 января на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

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Губернатор Гавайев Дэвид Айдж заявил, что причиной ложной тревоги стало то, что один из сотрудников нажал не ту кнопку.

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Теги: США, Гавайи, увольнение, Воздушная тревога
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Источник: korrespondent.net

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