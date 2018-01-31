Антикоррупционная "чистка" принесла бюджету Саудовской Аравии $100 млрд
Власти Саудовской Аравии взыскали 107 миллиардов долларов с задержанных по подозрениям в коррупции принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников.
Власти Саудовской Аравии заявили, что за счет антикоррупционной "чистки" бюджет страны пополнился более чем на 100 млрд долларов, сообщает The Guardian.
Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что власти страны взыскали более 400 млрд риалов (107 млрд долларов – ред.) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников.
56 высокопоставленных членов королевской семьи и бизнесменов, которые отказались отдать свое богатство в обмен на свободу, были отправлены в тюрьму.
Напомним, в конце прошлого года в Саудовской Аравии были задержаны 11 принцев, четыре министра и десятки бывших чиновников. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств.
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30 января всех задержанных принцев, бывших министров и предпринимателей, которых удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, отпустили. За последние дни отель покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, а также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.
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