Антикоррупционная "чистка" принесла бюджету Саудовской Аравии $100 млрд

Власти Саудовской Аравии взыскали 107 миллиардов долларов с задержанных по подозрениям в коррупции принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

Власти Саудовской Аравии заявили, что за счет антикоррупционной "чистки" бюджет страны пополнился более чем на 100 млрд долларов, сообщает The Guardian

Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что власти страны взыскали более 400 млрд риалов (107 млрд долларов – ред.) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

56 высокопоставленных членов королевской семьи и бизнесменов, которые отказались отдать свое богатство в обмен на свободу, были отправлены в тюрьму.





Жителям Саудовской Аравии дадут $13 млрд из-за подорожания жизни Напомним, в конце прошлого года в Саудовской Аравии были задержаны 11 принцев, четыре министра и десятки бывших чиновников. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств.