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Антикоррупционная "чистка" принесла бюджету Саудовской Аравии $100 млрд

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Власти Саудовской Аравии взыскали 107 миллиардов долларов с задержанных по подозрениям в коррупции принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников.
Принцы Саудовской Аравии
Принцы Саудовской Аравии
 
Власти Саудовской Аравии заявили, что за счет антикоррупционной "чистки" бюджет страны пополнился более чем на 100 млрд долларов, сообщает The Guardian
 
Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Моджеб сообщил, что власти страны взыскали более 400 млрд риалов (107 млрд долларов – ред.) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников. 
 
56 высокопоставленных членов королевской семьи и бизнесменов, которые отказались отдать свое богатство в обмен на свободу, были отправлены в тюрьму. 
 
Напомним, в конце прошлого года в Саудовской Аравии были задержаны 11 принцев, четыре министра и десятки бывших чиновников. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств. 

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30 января всех задержанных принцев, бывших министров и предпринимателей, которых удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, отпустили. За последние дни отель покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, а также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.
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Теги: бюджет, Саудовская Аравия, коррупция, борьба с коррупцией
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    31.01.2018, 01:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Если у нас провести нормальную чистку, то $100 млрд не получим, но $10 млрд найдётся.
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