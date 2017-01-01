Присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой

Конверт с подозрительным белым порошком пришел в служебную почту бывшего премьер-министра Бельгии Элио Ди Рупо. Присланный порошок оказался сахарной пудрой.

Белый порошок, присланный в конверте на имя бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра города Монс Элио Ди Рупо, был сахарной пудрой. Об этом сообщила местная служба гражданской защиты, передает Интерфакс

Конверт, в котором также было письмо с угрозами, не застал адресата. Элио Ди Рупо находится в зарубежной поездке.