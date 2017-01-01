Присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой
Конверт с подозрительным белым порошком пришел в служебную почту бывшего премьер-министра Бельгии Элио Ди Рупо. Присланный порошок оказался сахарной пудрой.
Как сообщалось, 30 января конверт с подозрительным белым порошком вскрыла секретарь Ди Рупо. Служащих мэрии в срочном порядке эвакуировали, а троих сотрудников, имевших отношение к почте, в связи с подозрением на возможное заражение сибирской язвой изолировали до получения результата анализа.
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Конверт, в котором также было письмо с угрозами, не застал адресата. Элио Ди Рупо находится в зарубежной поездке.
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