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Присланный экс-премьеру Бельгии порошок оказался сахарной пудрой

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Конверт с подозрительным белым порошком пришел в служебную почту бывшего премьер-министра Бельгии Элио Ди Рупо. Присланный порошок оказался сахарной пудрой.
Бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо
Бывший премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо
Getty Images
 
Белый порошок, присланный в конверте на имя бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра города Монс Элио Ди Рупо, был сахарной пудрой. Об этом сообщила местная служба гражданской защиты, передает Интерфакс.
 
Как сообщалось, 30 января конверт с подозрительным белым порошком вскрыла секретарь Ди Рупо. Служащих мэрии в срочном порядке эвакуировали, а троих сотрудников, имевших отношение к почте, в связи с подозрением на возможное заражение сибирской язвой изолировали до получения результата анализа.

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Конверт, в котором также было письмо с угрозами, не застал адресата. Элио Ди Рупо находится в зарубежной поездке.
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Теги: Бельгия, премьер-министр, почта, конверты
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Источник: korrespondent.net

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