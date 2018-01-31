Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Огласите весь список, пожалуйста: карикатуры на "кремлевский отчет"

Комментариев: 1
Публикация "кремлевского списка" вызвало бурную реакцию в России, хотя она сама по себе еще не означает введение санкций.
Карикатура на "кремлевский отчет"
Карикатура на "кремлевский отчет"
Сергей Ёлкин

Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. “Кремлевский отчет“, как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Среди них - секретарь президента Дмитрий Песков, советник Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга; главы Роснефти, Газпрома, ФСБ, Следкома; бизнесмены Роман Абрамович, Евгений Касперский, Аркадий и Борис Ротенберги и другие.

Читай также: США: Кремлевский доклад приведет к новым санкциям

Штатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин посвятил свои очередные работы “кремлевскому списку“.
 

Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий. 

Карикатуры: facebook.com/sergey.elkin1

В России бурно отреагировали на публикацию этого списка. Путин назвал это “недружественным актом“, а Жириновский охарактеризовал отчет как отвратительный.

 
 
Поделись:
Теги: карикатуры, кремлевский доклад, США, Россия, Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Бувший_східняк    31.01.2018, 13:03
Оценка:  +3
Бувший_східняк
А чому медвед в українській волинянській вишиванці?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь