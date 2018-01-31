Огласите весь список, пожалуйста: карикатуры на "кремлевский отчет"
Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. “Кремлевский отчет“, как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Среди них - секретарь президента Дмитрий Песков, советник Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга; главы Роснефти, Газпрома, ФСБ, Следкома; бизнесмены Роман Абрамович, Евгений Касперский, Аркадий и Борис Ротенберги и другие.
Читай также: США: Кремлевский доклад приведет к новым санкциямШтатный карикатурист немецкого информагентства Deutsche Welle Сергей Ёлкин посвятил свои очередные работы “кремлевскому списку“.
Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.
Карикатуры: facebook.com/sergey.elkin1
В России бурно отреагировали на публикацию этого списка. Путин назвал это “недружественным актом“, а Жириновский охарактеризовал отчет как отвратительный.