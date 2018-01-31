Огласите весь список, пожалуйста: карикатуры на "кремлевский отчет"

Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.

Карикатуры: facebook.com/sergey.elkin1

В России бурно отреагировали на публикацию этого списка. Путин назвал это “недружественным актом“, а Жириновский охарактеризовал отчет как отвратительный.