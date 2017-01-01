Теракт в Манчестере: воспетый СМИ бездомный оказался мародером
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Суд приговорил к тюремному заключению за кражу личных вещей у пострадавших и погибших в теракте на Манчестер Арене 22 мая 2017 года бездомного жителя Манчестера, которого ранее воспели журналисты как героя, помогавшего жертвам кровопролитного нападения.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Сначала 33-летний Крис Паркер утверждал, что помогал пострадавшим, но после просмотра видеозаписей с камер, установленных в фойе, выяснилось, что он крал у пострадавших ценные вещи, пользуясь их беспомощностью.
Ранее в Манчестерском королевском суде Паркер признался в краже кошелька и мобильного телефона у двух жертв теракта. Он признал себя виновным в двух кражах, а также мошенничестве, поскольку он позднее воспользовался одной из украденных банковских карт.
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“Вы крали у людей с тяжелыми ранениями и травмами, некоторые из них умирали или уже умерли. Трудно себе представить более ужасающие обстоятельства“, - отметил судья.
Бездомного приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы.
Стоит отметить, что также в мае 2017 года, СМИ восхваляли за помощь раненым при теракте в Манчестере и другого бездомного - Стивена Джонса, он стал героем соцсетей.
Напомним, в ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта американской поп-певицы Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.
Полиция арестовала нескольких подозреваемых. Тем временем, СМИ опубликовали фото смертника.