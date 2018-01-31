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РФ будет строить Северный поток-2 в Германии

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Российская Федерация получила официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии.
Германия разрешила России строить в своих водах Северный поток-2
Германия разрешила России строить в своих водах Северный поток-2

Россия может строить и эксплуатировать газовый провод Северный поток-2 в территориальных водах Германии. О полученном разрешении Германии в среду, 31 января, сообщила пресс-служба компании Nord Stream 2 AG.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что строительство газопровода соответствует всем экологическим и правовым нормам, а также Nord Stream 2 AG выполняет свои обязательства перед странами Европы. Получение разрешений от России, Финляндии, Швеции и Дании ожидается по графику.

Ранее сообщалось, что Польша призывает США повлиять на Северный поток-2.

Коболев: Северный поток-2 - частично военный проект

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Теги: Россия, газ, Германия, Северный поток, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР2018    31.01.2018, 13:47
Оценка:  +3
БРОКЕР2018
ну с гдровцами понятно, но как они Данию обогнут, которая запретила вести угро-финнам трубы через свои терр. воды
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