Трамп шесть минут аплодировал после собственного выступления

Американский президент Дональд Трамп после своего выступления с ежегодным посланием в Конгрессе США вместе с залом долго аплодировал. Об этом в Twitter сообщили ViceNews.

Как отмечается, аплодировал он на протяжении почти шести минут. Кроме того, периодически подносил руки близко к включенному микрофону, отчего хлопки становились громче.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m