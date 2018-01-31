Трамп шесть минут аплодировал после собственного выступления

Американский президент Дональд Трамп выступи с докладом в Конгрессе США, в котором подвел итоги своей работы. После чего долго аплодировал.

Американский президент Дональд Трамп после своего выступления с ежегодным посланием в Конгрессе США вместе с залом долго аплодировал. Об этом в Twitter сообщили ViceNews.

Как отмечается, аплодировал он на протяжении почти шести минут. Кроме того, периодически подносил руки близко к включенному микрофону, отчего хлопки становились громче.

If there's one thing Donald Trump proved at the State of the Union last night, it's that he is an expert at clapping for himself, directly into the microphone pic.twitter.com/nKb7mQtL8m — VICE News (@vicenews) 31. tammikuuta 2018

Аплодисменты в зале не раздавались лишь с мест, которые занимали представители Демократической партии США. Они же, не дождавшись окончания аплодисментов, первыми начали покидать зал конгресса.

Напомним, американский президент Дональд Трамп подвел итоги своей работы, заявив о беспрецедентном успехе для США во множестве сфер с момента выборов в 2016 году.