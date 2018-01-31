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Трамп шесть минут аплодировал после собственного выступления

Комментариев: 4
Американский президент Дональд Трамп выступи с докладом в Конгрессе США, в котором подвел итоги своей работы. После чего долго аплодировал.

Американский президент Дональд Трамп после своего выступления с ежегодным посланием в Конгрессе США вместе с залом долго аплодировал. Об этом в Twitter сообщили ViceNews.

Как отмечается, аплодировал он на протяжении почти шести минут. Кроме того, периодически подносил руки близко к включенному микрофону, отчего хлопки становились громче.

Аплодисменты в зале не раздавались лишь с мест, которые занимали представители Демократической партии США. Они же, не дождавшись окончания аплодисментов, первыми начали покидать зал конгресса.

Напомним, американский президент Дональд Трамп подвел итоги своей работы, заявив о беспрецедентном успехе для США во множестве сфер с момента выборов в 2016 году.

 

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Теги: США, конгресс, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Сайклер    31.01.2018, 21:20
Оценка:  +2
Сайклер
Удивительно, как с приходом администрации Трампа сразу все наладилось, все стало на свои места, стало ясно и понятно в кротчайшие сроки, это просто фантастика. Это дух США, старые добрые США вернулись, это чудо.
O*S*K*O*S    31.01.2018, 21:20
Оценка:  +4
O*S*K*O*S
Ничего подобного. Дональд Джон Трамп хлопал не только себе, но и всем тем людям которые делают Америку снова великой.
O*S*K*O*S    31.01.2018, 21:20
Оценка:  +4
O*S*K*O*S
Мне кажется это очевидным. Эти люди заслуживают аплодисментов и даже оваций. Америка снова великая, под руководством великих людей и даже тех, кто не дошли до финишной прямой, но очень старались. Это аплодисменты всем хорошим людям и в первую очередь Америке. Америка долго и терпеливо ждала триумфа.
O*S*K*O*S    31.01.2018, 21:20
Оценка:  +3
O*S*K*O*S
На мой взгляд, единственное в чем можно обвинить Дональда Джона Трампа, это в том, что он победитель, он триумфатор и он чертовски любит Америку, это настоящий американец, достойный сын своей родины и пример для подражаний.
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