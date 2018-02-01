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Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

Комментариев: 2
В Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий в сферах информационных технологиях, строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения.
Чехия хочет больше рабочих рук из Украины
Чехия хочет больше рабочих рук из Украины
Immigrant Today

Кабинет министров Чехии увеличил квоты на предоставление рабочих виз для граждан Украины, а также ускорил и упростил получение необходимых для этого документов. Об этом в среду, 31 января, сообщает DW.

Отныне Чехия сможет выдавать до 800 дополнительных рабочих виз ежемесячно.

Ранее с просьбой о таких изменениях к правительству Чехии обратились Союз работодателей, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности. По их данным, сегодня в Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий. В первую очередь речь идет об информационных технологиях, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроение.

Напомним, накануне в Польше заявили, что стране необходима рабочая сила из Украины для обеспечения и сохранения экономического роста. Украинцы компенсируют нехватку квалифицированных кадров в стране.

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Теги: Трудовая миграция, Чехия, заробитчане, мигранты, украинские заробитчане за рубежом, трудовые ресурсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Pepsomen    01.02.2018, 02:01
Оценка:  0
Pepsomen
Все скоро разъедутся по Европам...А в Украине кто за 3000-4000 гривен в месяц будет работать?))))))))))
    01.02.2018, 01:26
Оценка:  +2
ну что ж теперь поделать
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