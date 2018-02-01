Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев

В Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий в сферах информационных технологиях, строительства, промышленности, электроники, авто- и машиностроения.

Кабинет министров Чехии увеличил квоты на предоставление рабочих виз для граждан Украины, а также ускорил и упростил получение необходимых для этого документов. Об этом в среду, 31 января, сообщает DW.

Отныне Чехия сможет выдавать до 800 дополнительных рабочих виз ежемесячно.

Ранее с просьбой о таких изменениях к правительству Чехии обратились Союз работодателей, Торгово-промышленная палата Чешской Республики и Конфедерация чешской промышленности. По их данным, сегодня в Чехии 132 тысячи незакрытых вакансий. В первую очередь речь идет об информационных технологиях, строительстве, промышленности, электронике, авто- и машиностроение.

Напомним, накануне в Польше заявили, что стране необходима рабочая сила из Украины для обеспечения и сохранения экономического роста. Украинцы компенсируют нехватку квалифицированных кадров в стране.

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