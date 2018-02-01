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Россия проводит военные учения в Приднестровье

Комментариев: 3
Министерство иностранных дел Молдовы выражает возмущение в связи с военными учениями российских военных, которые начались на территории Приднестровья.
Россия проводит очередные военные учения в Приднестровье
Россия проводит очередные военные учения в Приднестровье

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы выражает возмущение в связи с проведением очередных военных учений на территории Приднестровья военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Укринформ.

"Согласно опубликованной на сайте Министерства обороны РФ информации дислоцированная в Приднестровском регионе Молдовы оперативная группа российских войск вновь проводит военные учения, цель которых формулируется как "борьба с терроризмом и уничтожение условного противника, использующего оружие массового уничтожения". МИД выражает недоумение и возмущение провокационным поведением незаконно расквартированных в регионе российских войск. Обеспокоенность молдавских властей вызвана и тем, что в этих учениях принимают участие силовые структуры непризнанного Приднестровья", - говорится в сообщении.

В обращении подчеркивается, что МИД Молдовы категорически осуждает подобные действия, которые напрямую угрожают суверенитету и территориальной целостности государства.

Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы напоминают об обязательствах РФ по выводу своих войск и вооружения с территории страны в соответствии с подписанным еще в 1992 году Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами

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Теги: Россия, Приднестровье, Молдова, военные, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Мухоморище    01.02.2018, 01:27
Оценка:  +2
Мухоморище
А что они ещё могут?Завод построить автомобильный или хотя бы колбасную фабрику?Ничего нового и удивительного.
Владимир-    01.02.2018, 01:27
Оценка:  0
Владимир-
Интересно,каким образом проходят поставки ГСМ ,ротации личного состава ? Границы только с Украиной и Молдовой....кто их пропускает?
wnt    01.02.2018, 01:27
Оценка:  +1
wnt
Россия приращивает территории или спонсирует сепаратистов в соседних странах (и не только) всего лишь ради военных баз, полигонов или на кого-то давить..и пропаганды, чтобы поднимать рейтинг российской власти..потому что другими "успехами" она похвастаться не могла и не может..
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