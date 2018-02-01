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В России расследуют нападение на скандального Грэма Филлипса

Комментариев: 2
Кремлевский пропагандист пожаловался в полицию, что на него напали и разбили камеру во время акции оппозиции в Москве. Ущерб он оценил в 27 тысяч рублей.
Грэм Филипс на Пушкинской площади в Москве
Грэм Филипс на Пушкинской площади в Москве
скриншот

В Москве возбуждено уголовное дело за нападение на британца Грэма Филлипса, в результате которого была разбита его камера. Об этом в среду, 31 января, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"Заявитель сообщил, что 28 января находился на Пушкинской площади, где у него произошел конфликт с неизвестным, в ходе которого злоумышленник повредил его видеокамеру и скрылся. Сумма ущерба составляет 27 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В настоящий момент полиция ищет подозреваемого.

Сам Филлипс заявил, что на него набросился и сломал его видеокамеру сторонник российского оппозиционера Алексея Навального, попавший в кадр.

Грэм Филлипс известен своей ярой приверженностью политике Путина и ярко выраженной антиукраинской позицией.

Напомним, в сентябре 2016 года во время обмена Филлипс провоцировал и оскорблял Владимира Жемчугова, пытаясь сорвать обмен пленными с ЛДНР. В том же месяце он устроил провокацию на админгранице с Крымом. Также он известен провокациями в адрес украинских болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В свое время на Филлипса подавали жалобу в полицию немецкие журналисты, когда он устроил дебош в редакции издания, опубликовавшего расследование по МН-17.

Его выбрасывали из британского парламента и из музея Бандеры в Лондоне.

Также в свое время Филлипса высылали из Украины и Латвии.

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Теги: Москва, уголовное дело, пропаганда, нападение, Кремль, провокация, Грэм Филлипс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Spawn999    01.02.2018, 01:27
Оценка:  +1
Spawn999
Надеюсь когда-нить его камера сможет снять его самого изнутри. Может там г...на меньше, чем снаружи.
wnt    01.02.2018, 01:27
Оценка:  +5
wnt
этому пропаг**ндону еще и морду набить надо было...чтобы он потом скулил о "притеснениях"
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