В Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом"

Разрешение на выпуск атласа со спорной картой было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами чешского министерства. Позже посол Украины выразил свой протест в связи с некорректным обозначением полуострова.

Министерство образования Чехии сообщило , что из обращения в стране изымается школьный атлас, в котором Крым был обозначен как территория РФ.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. "Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласыВ настоящее время министерство находится в контакте с издателями,", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в конце 2017 года по поводу некорректной карты в МИД Чехии обратились послы Украины и Грузии.

Корреспондент.net , в одной из школ Праги нашли карту, где Как сообщал, в одной из школ Праги нашли карту, где Крым был обозначен как территория России

Украинский посол в стране Евгений Перебийнис заявил, что производитель карты прислал извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.