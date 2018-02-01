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В Чехии изымают школьные атласы с "российским Крымом"

Комментариев: 1
Разрешение на выпуск атласа со спорной картой было дано летом 2017 года в соответствии с внутренними документами чешского министерства. Позже посол Украины выразил свой протест в связи с некорректным обозначением полуострова.
Карта из чешского атласа
Карта из чешского атласа
twitter.com/prtprnkllr
 
Министерство образования Чехии сообщило, что из обращения в стране изымается школьный атлас, в котором Крым был обозначен как территория РФ.

"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в конце 2017 года по поводу некорректной карты в МИД Чехии обратились послы Украины и Грузии.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в одной из школ Праги нашли карту, где Крым был обозначен как территория России.
 
Украинский посол в стране Евгений Перебийнис заявил, что производитель карты прислал извинения и сообщил о снятии некорректной карты с продажи, однако не все карты изъяли из учебных заведений.
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Украина, Крым, Чехия, карта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pepsomen    01.02.2018, 02:06
Оценка:  0
Pepsomen
А чей Крым де-факто?
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