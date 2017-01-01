США неудачно испытали противоракету - СМИ

Испытание на Гавайях американской зенитной ракеты SM-3, которой оборудован комплекс противоракетной обороны Aegis, окончилось неудачей.

Источники в Пентагоне сообщили, что испытания системы ПРО Aegis на Гавайях окончились неудачей, пишет Sputnik.

Отмечается, что зенитная ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Агентстве противоракетной обороны США сами испытания подтвердили, однако их результаты не указали. Отмечается, что зенитная ракета SM-3, которой оборудован комплекс Aegis, не смогла перехватить запущенный с самолета объект. В Агентстве противоракетной обороны США сами испытания подтвердили, однако их результаты не указали.

На прошлой неделе Пентагон опубликовал доклад, в котором выразил уверенность, что США смогут защитить свою территорию и территорию Гавайев от "небольшого количества" северокорейских межконтинентальных ракет и ракет средней дальности.