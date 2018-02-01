На пляжах Таиланда ввели постоянный запрет на курение

За курение вне специально выделенного места на пляжах 24 местностей страны грозит штраф или тюремное заключение. Со временем таиландские власти намерены распространить ограничение на все пляжи.

На территории 24 пляжных местностей Таиланда с 1 февраля вступает запрет на курение, введенный несколько месяцев назад в качестве экспериментальной меры, пишет РИА Новости.

Отныне за курение на пляже вне специально выделенного для этого места грозит штраф до 100 тысяч таиландских бат (около трех тысяч долларов) и/или тюремное заключение сроком до одного года.

В последние недели представители властей Таиланда неоднократно заявляли, что "в первое время" будут только предупреждать нарушителей об ответственности, не уточняя, однако, как долго продлится этот период.

На всех пляжах, подпадающих под указ, будут установлены таблички, предупреждающие о запрете и ответственности за его нарушение на трех языках: тайском, английском и китайском. Также, на всех этих пляжах будут оборудованы отдельные места для курения при входе на территорию пляжа.

Отмечается, что количество пляжей, на которых действует запрет, может со временем увеличиться, так как департамент морских и береговых ресурсов Таиланда ставит задачу в будущем сделать все пляжи страны некурящими.

Действие указа распространяется как на граждан Таиланда, так и на иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что британец, который устроил пожар на борту самолета, покурив в туалете, получил девять лет тюрьмы.