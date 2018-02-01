На пляжах Таиланда ввели постоянный запрет на курение
На территории 24 пляжных местностей Таиланда с 1 февраля вступает запрет на курение, введенный несколько месяцев назад в качестве экспериментальной меры, пишет РИА Новости.
В последние недели представители властей Таиланда неоднократно заявляли, что "в первое время" будут только предупреждать нарушителей об ответственности, не уточняя, однако, как долго продлится этот период.
Отмечается, что количество пляжей, на которых действует запрет, может со временем увеличиться, так как департамент морских и береговых ресурсов Таиланда ставит задачу в будущем сделать все пляжи страны некурящими.
Действие указа распространяется как на граждан Таиланда, так и на иностранных туристов.
Ранее сообщалось, что британец, который устроил пожар на борту самолета, покурив в туалете, получил девять лет тюрьмы.