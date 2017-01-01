Мишель Обама рассказала о подарке от Мелании Трамп

Во время встречи на пороге Белого дома перед инаугурацией Дональда Трампа, его супруга подарила жене Барака Обамы таинственный подарок.

Бывшая первая леди США Мишель Обама во время шоу на телеканале NBC рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, которую ей подарила супруга президента США Дональда Трампа перед инаугурацией в 2017 году.

Обама указала, что в коробке Tiffany "была прелестная рамка".

Он также отметила, что вручение подарка вызвало у нее растерянность, так как инаугурационный протокол такого не предполагает.

"Никогда до этого вручения подарков не было, и я подумала: "Ок … что я должна с ним делать?", - заявила бывшая первая леди.

По ее словам, ситуацию спас Барак Обама, который взял у нее коробку и занес ее внутрь резиденции.