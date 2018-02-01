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Варшава пояснит изменения в закон об Институте национальной памяти

Комментариев: 3
Совет министров Польши удивила реакция мира на закон. В своем заявлении польское правительство "еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего ожидают от этого закона".
Варшава пояснит изменения в закон об Институте национальной памяти
RAP

Правительство Польши сегодня, 1 февраля, выступит с заявлением, в котором объяснит суть принятых изменений закона об Институте национальной памяти. Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский, сообщает Onet.pl.

 

“Эта буря удивила нас, всех очень удивила. И в данный момент мы хотим идти к спокойному, сбалансированному, углубленному диалогу. Я на это рассчитываю - и я даже уверен - мы начнем работать с сегодняшнего дня“, – сказал Карчевский.

Он заявил, что в своем заявлении правительство “еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего мы ожидаем от этого закона“.

“Мы должны вести диалог, мы должны объяснить это друг другу“, – сказал Карчевский, добавив, что это диалог “со всеми сомневающимися“.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон об Институте национальной памяти, которым предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, содержит неприемлемые оценки.

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Теги: Польша, Бандера, идеология, закон, националисты, правительство, Степан Бандера
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Комментариев (3)
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Zamator    01.02.2018, 12:45
Оценка:  -2
Zamator
Удивляет не сам закон, а его принятие ночью, парадоксальная срочность. Ну а запрет пропаганды - это очень правильно, потому что на разжигании ненависти как раз и делает ставку пропаганда... закон имеет смысл, нашим депутатам тоже стоит что то подобное проработать.
Боцман__Кобза    01.02.2018, 13:02
Оценка:  0
Боцман__Кобза
А на что делает ставку этот закон?
Боцман__Кобза    01.02.2018, 12:32
Оценка:  0
Боцман__Кобза
Этот "закон" является конкретным действием по пересмотру итогов Второй мировой войны. А это априори не может быть "спокойным сбалансированным диалогом".
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