Варшава пояснит изменения в закон об Институте национальной памяти

Совет министров Польши удивила реакция мира на закон. В своем заявлении польское правительство "еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего ожидают от этого закона".

Правительство Польши сегодня, 1 февраля, выступит с заявлением, в котором объяснит суть принятых изменений закона об Институте национальной памяти. Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский, сообщает Onet.pl.

“Эта буря удивила нас, всех очень удивила. И в данный момент мы хотим идти к спокойному, сбалансированному, углубленному диалогу. Я на это рассчитываю - и я даже уверен - мы начнем работать с сегодняшнего дня“, – сказал Карчевский.

Он заявил, что в своем заявлении правительство “еще точнее расскажет, какое значение, кого касается, чего мы ожидаем от этого закона“.

“Мы должны вести диалог, мы должны объяснить это друг другу“, – сказал Карчевский, добавив, что это диалог “со всеми сомневающимися“.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон об Институте национальной памяти, которым предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, содержит неприемлемые оценки.