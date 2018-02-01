В Кремле опасаются расширения санкций на госдолг РФ

Москва вынуждена постоянно быть начеку, потому что решения, которые принимают американские власти, крайне непредсказуемы, заявил пресс-секретарь президента России.

В Кремле опасаются расширения санкций на госдолг России, поскольку решения, которые принимают американские власти, крайне непредсказуемы, и Москва вынуждена постоянно быть начеку. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности запрета США покупки международными инвесторами российских гособлигаций, пишет Life в четверг, 1 февраля.

"К сожалению, нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнером. Поэтому США могут ввести санкции и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер", – сказал он.

Напомним, ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек.

Список был подготовлен в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций, принятом в Соединенных Штатах летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но допускает введение таких мер в будущем.