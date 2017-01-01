В Стамбуле автобус врезался в остановку: три жертвы

Авария произошла в четверг утром в районе Ускюдар, который расположен в азиатской части Стамбула. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.

В Стамбуле автобус врезался в остановку общественного транспорта – погибли три человека, еще пять получили травмы. Авария произошла утром в четверг, 1 февраля, в районе Ускюдар, сообщает Dogan News Agency.

По данным свидетелей, автобус сначала врезался в другой автобус, после чего водитель потерял контроль и автобус выехал на остановку общественного транспорта.

Ранее в Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек.