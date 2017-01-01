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В Стамбуле автобус врезался в остановку: три жертвы

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Авария произошла в четверг утром в районе Ускюдар, который расположен в азиатской части Стамбула. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести.
В Стамбуле автобус врезался в остановку: три жертвы
dha.com.tr

В Стамбуле автобус врезался в остановку общественного транспорта – погибли три человека, еще пять получили травмы. Авария произошла утром в четверг, 1 февраля, в районе Ускюдар, сообщает Dogan News Agency.

По данным свидетелей, автобус сначала врезался в другой автобус, после чего водитель потерял контроль и автобус выехал на остановку общественного транспорта.

Ранее в Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек.

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Теги: ДТП, Турция, фото, жертвы, автобус, Стамбул, остановки транспорта, автобусная остановка, остановка
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Источник: korrespondent.net

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