Российское гражданство за год получили 85 000 украинцев

Россия в 2017 году предоставила гражданство 85 100 украинцам. Также было выдано 67 022 видов на жительство для украинцев. 96 612 украинцев получили разрешение на временное проживание.

Россия в прошлом году предоставила гражданство 85 100 украинцам. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают Українські Новини.

Как отмечается, за январь-декабрь 85 119 украинцев получили гражданство России.

Также за данный период принято решение о выдаче 67 022 видов на жительство для украинцев (проживает по видам на жительство 144 530 украинцев).

Кроме того, украинцы в 2017 году получили 96 612 разрешений на временное проживание (проживает по данным разрешениям 201 631 украинец).

Напомним, президент Петр Порошенко в прошлом году принял в гражданство Украины 969 иностранцев, среди которых больше всего сирийцев и россиян.