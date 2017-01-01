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Российское гражданство за год получили 85 000 украинцев

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Россия в 2017 году предоставила гражданство 85 100 украинцам. Также было выдано 67 022 видов на жительство для украинцев. 96 612 украинцев получили разрешение на временное проживание.
Украинцы массово становятся россиянами
Украинцы массово становятся россиянами

Россия в прошлом году предоставила гражданство 85 100 украинцам. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России, передают Українські Новини.

Как отмечается, за январь-декабрь 85 119 украинцев получили гражданство России.

Также за данный период принято решение о выдаче 67 022 видов на жительство для украинцев (проживает по видам на жительство 144 530 украинцев).

Кроме того, украинцы в 2017 году получили 96 612 разрешений на временное проживание (проживает по данным разрешениям 201 631 украинец).

Напомним, президент Петр Порошенко в прошлом году принял в гражданство Украины 969 иностранцев, среди которых больше всего сирийцев и россиян.

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Теги: Россия, гражданство, россияне
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Источник: korrespondent.net

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