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Сообщения "фабрики троллей" прочитали в Twitter 1,4 млн американцев

Комментариев: 1
Компания Twitter уведомила своих пользователей об их взаимодействии с пропагандистским Агентством интернет-исследований, которое связывают с правительством России.
"Фабрика троллей" влияла на американцев через Twitter
"Фабрика троллей" влияла на американцев через Twitter
gettyimages.co.uk

Социальная сеть Twitter уведомила около 1,4 миллиона своих американских пользователей о том, что они взаимодействовали с аккаунтами, связанными с так называемой "фабрикой троллей" - российским Агентством интернет-исследований. Об этом со ссылкой на пресс-службу Twitter сообщает ZN.UA.

Как отмечается, предупреждение по электронной почте получили все пользователи, которые были подписаны или ретвитили, упоминали и добавляли в избранное контент 3814 аккаунтов "фабрики троллей".

Накануне компания сообщала о том, что уведомила 677 775 пользователей об их взаимодействии с пропагандистским Агентством интернет-исследований.

В Twitter подчеркнули, что рассылка подобных уведомлений может повысит общественную осведомленность и взаимодействие по этим вопросам, а также обеспечить большую прозрачность для пользователей соцсети.

Напомним, один из сотрудников российского Агентства интернет-исследований или так называемой "фабрики троллей" Виталий Беспалов рассказал, как его и других работников заставляли штамповать дезинформацию.

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Теги: Россия, пропаганда, twitter, Тролли
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    02.02.2018, 01:31
Оценка:  0
WTF2wtf
Вот это огорчение для ольгинцев ))))))
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