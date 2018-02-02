ОБСЕ: "Бандеровский закон" нужно отклонить

Новый польский закон должен быть обязательно отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов", считает Арлем Дезир.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность польским законом о запрете "бандеровской идеологии", который криминализирует заявления о некоторых исторических событиях.

Об этом в четверг, 1 февраля, сообщается на сайте ОБСЕ.

"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует речь в исторических опросах. Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", – сказал Дезир.

Он считает, что закон должен быть отклонен как "непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов".

"Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы", – добавил Дезир.

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти. Среди положений этого документа предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый в Польше закон содержит категорически неприемлемые оценки.

В свою очередь Израиль подверг критике новый польский закон, который запрещает называть бывшие концлагеря на территории Польши "польскими лагерями смерти".