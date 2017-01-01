Турецкие власти назвали взрыв в Анкаре диверсией

В Анкаре назвали диверсией взрыв в здании налоговой инспекции вечером 1 февраля. В результате взрыва газа в здании налоговой инспекции пострадали два человека.

Взрыв газа в котельной налоговой инспекции мог быть диверсией. Об этом заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа, передает РИА Новости

"Мы считаем, что взрыв газа в здании налоговой инспекции в Анкаре с большой долей вероятности мог быть диверсией", – сказал чиновник.





В Никополе прогремел взрыв: ранен депутат По его словам, в результате взрыва пострадали два человека.