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Турецкие власти назвали взрыв в Анкаре диверсией

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В Анкаре назвали диверсией взрыв в здании налоговой инспекции вечером 1 февраля. В результате взрыва газа в здании налоговой инспекции пострадали два человека.
Взрыв в Анкаре
Взрыв в Анкаре
CNN Turk
 
Взрыв газа в котельной налоговой инспекции мог быть диверсией. Об этом заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа, передает РИА Новости.
 
"Мы считаем, что взрыв газа в здании налоговой инспекции в Анкаре с большой долей вероятности мог быть диверсией", – сказал чиновник.
 
По его словам, в результате взрыва пострадали два человека.

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Напомним, вечером 1 февраля в столице Турции Анкаре произошел мощный взрыв. Инцидент произошел возле здания налоговой инспекции. Взрыв было слышно практически по всему городу. 
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Теги: Турция, взрыв, Анкара
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Источник: korrespondent.net

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