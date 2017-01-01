В Ницце на пляже образовалась огромная воронка

Городские власти сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что это естественное явление, возникающее периодически.





Pas d'inqui'etude, c'est un ph'enom`ene naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un d'etour pic.twitter.com/GZvY9okRxi — Christian Estrosi (@cestrosi) 1 февраля 2018 г.

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"Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд", – написал Эстрози в Twitter.