В Ницце на пляже образовалась огромная воронка
На пляже в Ницце появилась воронка диаметром около 5 метров, заполненная водой. В мэрии заявили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.
Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на пляже в Ницце, передает BFMTV.
Городские власти сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что это естественное явление, возникающее периодически.
"Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд", – написал Эстрози в Twitter.
Видео гигантской воронки стало хитом сети
Pas d'inqui'etude, c'est un ph'enom`ene naturel qui arrive 4 fois par an et pour les journalistes, non, le tramway n'a pas fait un d'etour pic.twitter.com/GZvY9okRxi— Christian Estrosi (@cestrosi) 1 февраля 2018 г.
Видео гигантской воронки стало хитом сети
Напомним, ранее ученые нашли в Антарктиде гигантскую странную дыру.
Эта же новость на Корреспондент