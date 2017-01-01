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В Ницце на пляже образовалась огромная воронка

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На пляже в Ницце появилась воронка диаметром около 5 метров, заполненная водой. В мэрии заявили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.
Воронка на пляже в Ницце
Воронка на пляже в Ницце
twitter.com/cestrosi

Воронка диаметром в пять метров и глубиной два метра образовалась на пляже в Ницце, передает BFMTV.
 
Городские власти сообщили, что речь идет об обвале почвы, вызванном подземными водами.
 
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что это естественное явление, возникающее периодически.
 
"Не волнуйтесь, это естественное явление... для журналистов: нет, это не трамвай, который ехал в объезд", – написал Эстрози в Twitter. 



Видео гигантской воронки стало хитом сети
 
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Теги: Франция, фото, Пляж, Ницца
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Источник: korrespondent.net

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