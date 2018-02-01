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Глава ФБР может уйти в отставку – СМИ

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По данным телеканала CNN, директор ФБР Кристофер Рэй может уйти в отставку после спора с американским президентом Дональдом Трампом.
Глава ФБР Кристофер Рей
Глава ФБР Кристофер Рей
 
В Белом доме опасаются, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй уйдет в отставку, если будет опубликован документ, в котором отражены злоупотребления ведомства при слежке за советником президента США Дональда Трампа во время выборов в 2016 году. 
 
Один из источников телеканала CNN сообщил, что Рэй не говорил об уходе во время недавней встречи с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, однако сам Келли считает такую возможность реальной. 
 
Отмечается, что чиновники в Белом доме ищут компромисс, который удовлетворил бы как службы разведки, выступающие против публикации документа, так и президента США, который планирует обнародовать документ.

Замглавы ФБР США ушел в отставку после критики Трампа – СМИ
 
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Теги: США, ФБР, отставка, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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