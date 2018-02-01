Глава ФБР может уйти в отставку – СМИ
По данным телеканала CNN, директор ФБР Кристофер Рэй может уйти в отставку после спора с американским президентом Дональдом Трампом.
Один из источников телеканала CNN сообщил, что Рэй не говорил об уходе во время недавней встречи с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, однако сам Келли считает такую возможность реальной.
Отмечается, что чиновники в Белом доме ищут компромисс, который удовлетворил бы как службы разведки, выступающие против публикации документа, так и президента США, который планирует обнародовать документ.
Замглавы ФБР США ушел в отставку после критики Трампа – СМИ
Замглавы ФБР США ушел в отставку после критики Трампа – СМИ
Как сообщалось, ФБР получило еще одно досье о связях Трампа с Россией.
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