Глава ФБР может уйти в отставку – СМИ

В Белом доме опасаются, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй уйдет в отставку, если будет опубликован документ, в котором отражены злоупотребления ведомства при слежке за советником президента США Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.