В России сгорел дом Ельцина

Нынешние жильцы уехали в Тюмень, а за домом следил сосед. Возгорание, как предполагают, возникло из-за неисправной печи, оставленной без присмотра.

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В уральском селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, в котором родился Борис Ельцин, первый президент РФ, сообщает Znak.

Пожар произошел еще 26 января. По одной из версий, возгорание возникло из-за неисправной печи, которую оставили без присмотра.

За домом следил сосед хозяев, уехавших в Тюмень. Он поддерживал тепло в помещении, чтобы не перемерзли трубы водопровода. Мужчина заметил дым, когда рано утром зашел проверить дом, и сразу же позвонил пожарным.

“Сообщение о пожаре поступило в 06:40 утра. На место происшествия выехала дежурная смена из Бутки. К тому времени дом уже сильно горел, спасти его не удалось“, — сообщили изданию в МЧС. В ходе пожара взорвался газовый баллон. Из-за этого от строения остались только стены.

По словам жителей села Басмановское, именно в этот дом Клавдия и Николай Ельцины привезли сына Бориса, который родился 1 февраля 1931 года. Однако биографы первого президента России утверждают, что его семья жила там до рождения ребенка, а потом переехали в соседнее село Бутка.

Напомним, в деревне Бубновка в Иркутской области России масштабный пожар уничтожил 60 домов. Местные жители утешили себя тем, что нашли целый склад алкогольной продукции в подвале сгоревшего магазина и все выпили.

