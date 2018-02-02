Турция заявила о ликвидации 823 террористов в Сирии

За двеннадцать дней спецоперации в сирийском Африне были уничтожены 823 террорита. За это время было нанесены удары по 108 из 113 объектов боевиков.

Были нанесли удары по 108 из 113 объектов террористов aa.com.tr

В рамках операции Оливковая ветвь в сирийском Африне были уничтожены 823 террориста. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает Anadolu со ссылкой на данные генштаба ВС Турции.

"По состоянию на утро второго февраля количество террористов, нейтрализованных в рамках операции Оливковая ветвь, достигло 823", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за десять дней операции количество террористов, уничтоженных в рамках операции Оливковая ветвь на северо-востоке Африн в Сирии, достигло 597 человек.

Спецоперацию по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK Турция начала проводить 20 января. Военными силами Турции были нанесли удары по 108 из 113 объектов террористов.

Как сообщалось, территорию Турции обстреляли сирийские курды из Африна.

Напомним, власти США предполагают, что сирийский президент Башар Асад сохранил часть запасов химического оружия, несмотря на российско-американский договор.