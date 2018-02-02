Пескову сделали замечание за путинскую агитацию

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову сделала замечание глава ЦИК России Элла Памфилова за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина.

Глава ЦИК России Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина, который планирует баллотироваться на выборах, пишет РБК.

“Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний“, — сказала Памфилова.

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По ее словам, речь идет о сделанном 29 января высказывании Пескова о Путине, в котором были “очевидные признаки агитации“.

Как отмечается, 29 января Дмитрий Песков, комментируя прошедшие накануне акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Путин “является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать“.

Позже Песков заявил журналистам, что “сейчас электоральный период, здесь не важно, что считаю я, — важно, как это воспринимает ЦИК, которая, наверное, является ведущим органом в проведении выборов“.

Песков извинился за свои высказывания, которые “могли быть так восприняты“, и пообещал быть более аккуратным.

Напомним, 28 января во всех крупных городах России проходили акции протеста с призывом бойкотировать выборы президента РФ. Сотни человек были задержаны.