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Украинским чиновникам станет сложнее прятать деньги в Британии

Комментариев: 2
Элитная недвижимость чиновников может стать предметом расследования в Великобритании. Там вступил в силу закон, который требует объяснить происхождение средств.
Новый закон Великобритании может больно ударить по украинским чиновникам
Новый закон Великобритании может больно ударить по украинским чиновникам

Иностранные и, в частности, украинские чиновники могут быть привлечены к ответственности, если будут вызывать подозрения к причастности к "грязным деньгам". Об этом идет речь в новом законе, который вступил в силу, сообщает Deutsche Welle.

Закон "Ордер на состояние неясного происхождения" упрощает процедуру привлечения к ответственности нынешних и бывших зарубежных чиновников.

Британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов стерлингов приобретенные "политически значимыми лицами" на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные, неизвестного происхождения.

"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников. Если не удастся доказать, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.

Именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, который вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств.

Как сообщалось, в Киеве с начала года ГФС насчитала 35 миллионеров.

Ранее сестра нардепа Розенблата купила квартиру в Германии.

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Теги: законы, деньги, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Peyot    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +2
Peyot
Я считаю что это очень хороший и правильный закон. А что мне ответят на это боты кремля?))))))
apollon    02.02.2018, 13:43
Оценка:  +1
apollon
да че заминуся тебе щас))))) весь кремль граждане США и ЕС и недвига у них там вся на огромные деньги украденые у руского ивана... потому щас велят своим ботам тебяминусить и закон этот хаить!!!
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