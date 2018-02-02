Украинским чиновникам станет сложнее прятать деньги в Британии

Элитная недвижимость чиновников может стать предметом расследования в Великобритании. Там вступил в силу закон, который требует объяснить происхождение средств.

Иностранные и, в частности, украинские чиновники могут быть привлечены к ответственности, если будут вызывать подозрения к причастности к "грязным деньгам". Об этом идет речь в новом законе, который вступил в силу, сообщает Deutsche Welle.

Закон "Ордер на состояние неясного происхождения" упрощает процедуру привлечения к ответственности нынешних и бывших зарубежных чиновников.

Британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов стерлингов приобретенные "политически значимыми лицами" на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные, неизвестного происхождения.

"Политически значимыми лицами" считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные чиновники государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими "политически значимыми лицами" людей, в частности на родственников и помощников. Если не удастся доказать, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.

Именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, который вызывает подозрения со стороны контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств.

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