В ДТП в Египте погибли 11 человек

В аварию попали четыре транспортных средства, в том числе пассажирский микроавтобус. 15 карет скорой помощи прибыли на место происшествия.

В Египте по меньшей мере 11 человек погибли, еще 32 получили ранения в результате аварии, которая произошла на трассе к югу от Каира. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Египта.

Авария произошла в провинции Минья, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько автомобилей. Согласно информации издания, около 15 бригад скорой помощи работают на месте происшествия.

Представитель Минздрава Халед Мегахед сообщил, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в начале января в египетском городе Луксор упал воздушный шар с туристами. В результате аварии один человек погиб, еще семеро ранены.