Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДТП в Египте погибли 11 человек

Комментариев: 0
В аварию попали четыре транспортных средства, в том числе пассажирский микроавтобус. 15 карет скорой помощи прибыли на место происшествия.
В ДТП в Египте погибли 11 человек
Getty Images

В Египте по меньшей мере 11 человек погибли, еще 32 получили ранения в результате аварии, которая произошла на трассе к югу от Каира. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Египта.

Авария произошла в провинции Минья, в дорожно-транспортное происшествие попали несколько автомобилей. Согласно информации издания, около 15 бригад скорой помощи работают на месте происшествия.

Представитель Минздрава Халед Мегахед сообщил, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в начале января в египетском городе Луксор упал воздушный шар с туристами. В результате аварии один человек погиб, еще семеро ранены.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, смерть, Египет, авария, жертвы, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь