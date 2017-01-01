Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп обвинил ФБР и Минюст США в политизации расследований

Комментариев: 0
ФБР и министерство юстиции в Вашингтоне политизируют проводимые ими расследования, заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что еще недавно такая ситуация была бы невозможна.
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции страны в предвзятости.

"Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс дознания в пользу демократов и против республиканцев", - написал глава Белого дома в микроблоге Twitter в пятницу, 2 февраля.

По словам Трампа, "еще некоторое время назад такое было бы немыслимо". При этом он назвал рядовых сотрудников указанных ведомств "замечательными людьми".

Ожидается, что в течение 2 февраля президентская администрация даст зеленый свет публикации секретного документа о расследовании возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб за Трампом и членами его команды в период предвыборной гонки.

Источник: Русская служба DW

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Минюст, ФБР, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь