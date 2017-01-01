Трамп обвинил ФБР и Минюст США в политизации расследований

ФБР и министерство юстиции в Вашингтоне политизируют проводимые ими расследования, заявил президент США Дональд Трамп. Он утверждает, что еще недавно такая ситуация была бы невозможна.

Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство юстиции страны в предвзятости.

"Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс дознания в пользу демократов и против республиканцев", - написал глава Белого дома в микроблоге Twitter в пятницу, 2 февраля.

По словам Трампа, "еще некоторое время назад такое было бы немыслимо". При этом он назвал рядовых сотрудников указанных ведомств "замечательными людьми".

Ожидается, что в течение 2 февраля президентская администрация даст зеленый свет публикации секретного документа о расследовании возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб за Трампом и членами его команды в период предвыборной гонки.

Источник: Русская служба DW