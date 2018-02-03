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Создателя Counter-Strike подозревают в развращении несовершеннолетних

Комментариев: 1
Клиффе не предъявили официальных обвинений. При этом его задержали без права освобождения под залог, а в полиции не раскрывают деталей случившегося.
Джесс Клифф
Джесс Клифф
Кадр из видео

Одного из создателей игры Counter-Strike Джесса Клиффе (Jess Cliffe) арестовали в американском городе Сиэтл по подозрению в развращении несовершеннолетних. По данным местного телеканала KIRO 7, ему пока не предъявили официальных обвинений, но и не отпустили под залог.

При этом его задержали без права освобождения под залог, а в полиции не раскрывают деталей случившегося.

Как отметило издание Kotaku, 36-летнего разработчика подозревают в развращении несовершеннолетнего. Пока нет подробностей и заявления потерпевшего; до этого Клиффе не совершал преступлений. Полиция никак не комментировала арест.

В студии Valve, которая в 2003 году приобрела права на Counter-Strike, заявили, что Клиффе временно отстранен от должности до выяснения деталей.

Недавно в США покончил с собой актер и музыкант Марк Саллинг, признавший себя виновным в хранении запрещенных фотографий и видеозаписей с участием несовершеннолетних.

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Теги: Компьютерная игра, обвинения, Совращение, задержание, несовершеннолетние, сексуальные домогательства, Counter Strike, Counter-Strike
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Сайклер    03.02.2018, 01:46
Оценка:  +2
Сайклер
Я не знаю никого, кто не знает что такое Counter-Strike. Если это окажется правдой, это конечно печальная история. Но я бы не отбрасывал любые версии. ЗЫ. Пора уже новую Халфу выпускать, люди устали от однотипных ммо. Пора вспоминать старые добрые времена, когда игры были азартными и увлекательными
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