Создателя Counter-Strike подозревают в развращении несовершеннолетних

Клиффе не предъявили официальных обвинений. При этом его задержали без права освобождения под залог, а в полиции не раскрывают деталей случившегося.

Одного из создателей игры Counter-Strike Джесса Клиффе (Jess Cliffe) арестовали в американском городе Сиэтл по подозрению в развращении несовершеннолетних. По данным местного телеканала KIRO 7, ему пока не предъявили официальных обвинений, но и не отпустили под залог.

При этом его задержали без права освобождения под залог, а в полиции не раскрывают деталей случившегося.

Как отметило издание Kotaku, 36-летнего разработчика подозревают в развращении несовершеннолетнего. Пока нет подробностей и заявления потерпевшего; до этого Клиффе не совершал преступлений. Полиция никак не комментировала арест.

В студии Valve, которая в 2003 году приобрела права на Counter-Strike, заявили, что Клиффе временно отстранен от должности до выяснения деталей.

Недавно в США покончил с собой актер и музыкант Марк Саллинг, признавший себя виновным в хранении запрещенных фотографий и видеозаписей с участием несовершеннолетних.