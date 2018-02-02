Обнародован доклад о предвзятости ФБР к Трампу

В меморандуме, подготовленном республиканцами, утверждается, что сотрудники ФБР превышали полномочия во время расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Комитет по интеллектуальной собственности Палаты представителей США обнародовал "меморандум Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к президенту Дональду Трампу со стороны спецслужб и Минюста США. Как сообщает The New York Times, документ был зачитан во время телефонной конференции с журналистами после того, как Трамп рассекретил его.

Меморандум подготовил глава комитета по разведке нижней палаты Конгресса США, республиканец Девин Нуньес. В четырехстраничном докладе утверждается, что ФБР получило разрешение суда для слежки за общением Картера Пейджа с представителями России. Пейдж был советником Трампа во время президентской кампании.

В частности, в документе говорится, что выявленные факты "ставят под вопрос законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году. Речь идет, в частности, об использовании сотрудниками разведки так называемой программы слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки").

"Происходящее в нашей стране - это позор", - прокомментировал Трамп обвинения, выдвинутые в этом докладе.

Демократы в Конгрессе США критикуют доклад Нуньеса как искаженный и политически мотивированный.

Ранее Трамп обвинил ФБР и Минюст США в политизации расследований.