Первый военный спутник Дании запущен над Арктикой

Спутник может обеспечить более точное отслеживание кораблей и самолетов в Арктике, чья политическая значимость увеличивается. Этому способствует, в частности глобальное потепление.

Вооруженные силы Дании вывели на орбиту военный спутник, который будет контролировать район Арктики. Об этом сообщает The Locals в пятницу, 2 февраля.

Согласно информации издания, спутник запущен на китайской ракете с космической станции в пустыне Гоби. Указано, что он сможет обеспечить более точное отслеживание кораблей и самолетов в Арктике.

По мнению властей Дании, глобальное потепление и уменьшение количества арктических льдов, способствует в регионе активностью из-за политической значимости Арктики.

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота РФ в ходе арктического похода отработали высадку военнослужащих и применение ракетного вооружения.