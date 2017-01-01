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Первый военный спутник Дании запущен над Арктикой

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Спутник может обеспечить более точное отслеживание кораблей и самолетов в Арктике, чья политическая значимость увеличивается. Этому способствует, в частности глобальное потепление.
Первый военный спутник Дании запущен над Арктикой

Вооруженные силы Дании вывели на орбиту военный спутник, который будет контролировать район Арктики. Об этом сообщает The Locals в пятницу, 2 февраля.

Согласно информации издания, спутник запущен на китайской ракете с космической станции в пустыне Гоби. Указано, что он сможет обеспечить более точное отслеживание кораблей и самолетов в Арктике.

По мнению властей Дании, глобальное потепление и уменьшение количества арктических льдов, способствует в регионе активностью из-за политической значимости Арктики.

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота РФ в ходе арктического похода отработали высадку военнослужащих и применение ракетного вооружения.

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Теги: глобальное потепление, Арктика, спутник, спутники, Дания, военные
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Источник: korrespondent.net

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