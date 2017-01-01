Армия Израиля сообщила о ракете из сектора Газа

По имеющимся данным, в результате второго за последние 24 часа ракетного удара со стороны палестинского анклава никто не пострадал.

В пресс-службе израильской армии сообщили, что палестинские боевики выпустили из сектора Газа по югу Израиля вторую за сутки ракету.

Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

"Некоторое время назад… был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по Израилю", - говорится в сообщении, которое разослали военные.

Отмечается, что в нескольких населенных пунктах на границе с палестинским анклавом сработали сирены тревоги. Moments ago, following sirens that sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council, a rocket fired from the Gaza Strip at Israel was identified — IDF (@IDFSpokesperson) 2 февраля 2018 г.

Напомним, на предыдущий обстрел, который произошел сутки назад, армия Израиля ответила ударом с воздуха по наблюдательном пункту движения ХАМАС, правящего в секторе Газа.

Израиль разбомбил тоннель боевиков Хамас

Ранее израильская армия сообщила, что в 2017 году по территории страны были выпущены 43 ракеты со стороны сектора Газа и Синайского полуострова.