США напомнили Мексике перед выборами об угрозе РФ
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу, 2 февраля, предупредил власти Мексики в преддверии президентских выборов в стране быть бдительными в связи активностью России, пишет Интерфакс-Украина.
Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".
По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - ред.) в президентскую кампанию в Мексике".
Напомним, выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.
Напомним, в США по поводу вмешательства РФ в президентские выборы расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен спецсоветник Роберт Мюллер для расследования связей Дональда Трампа с Россией.
Испания заявила о вмешательстве хакеров из РФ в кризис в Каталонии