США напомнили Мексике перед выборами об угрозе РФ

Глава Госдепа посоветовал властям Мексики быть настороже в связи с возможным российским вмешательством в выборы президента страны, которые состоятся в июле.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу, 2 февраля, предупредил власти Мексики в преддверии президентских выборов в стране быть бдительными в связи активностью России, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире. Мой совет Мексике: обратите внимание и будьте настороже", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Мехико.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике".

По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - ред.) в президентскую кампанию в Мексике".

Напомним, выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.

Напомним, в США по поводу вмешательства РФ в президентские выборы расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен спецсоветник Роберт Мюллер для расследования связей Дональда Трампа с Россией.

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