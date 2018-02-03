США представили новую ядерную доктрину

Новая американская ядерная доктрина среди ключевых угроз выделяет РФ, Китай, Иран и КНДР. При этом Вашингтон надеется на стабильные отношения с Москвой и Пекином и не желает соперничества.

Вашингтон представил в пятницу, 2 февраля, новую ядерную доктрину. Документ выделяет в числе ключевых ядерных угроз Россию, Китай, Иран и КНДР.

В документе отмечается, что США намерены повышать возможности своего ядерного потенциала путем разработки ядерного оружия малой мощности. Это планируется для того, чтобы отвечать на подобные шаги других стран, включая Россию.

Планируется также продолжать предложенную предыдущим президентом Бараком Обамой концепцию модернизации ядерных сил и совершенствования "триады" - межконтинентальных ракет, стратегических подводных лодок и стратегической авиации.

В США полагают, что модернизация Россией ядерного потенциала говорит о ее решимости вернуться к статусу великой державы и гонке вооружений.

"Сегодня Россия модернизирует это (ядерное - ред.) оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала. Эти события, наряду с захватом Россией Крыма и ядерными угрозами для наших союзников, подтверждают решительность Москвы вернуться к противостоянию великих держав", - утверждается в документе.



Москву также обвиняют в "угрозах первой применить ограниченный ядерный удар", который, по мнению американской стороны, "не сможет достичь своих целей, коренным образом изменить характер конфликта".

"Наша стратегия позволит России понять, что любое применение ядерного оружия, даже ограниченное, недопустимо", - говорится в документе.

При этом США не хотят быть соперниками с Россией и КНР и рассчитывают на стабильные отношения с этими державами.

"Соединенные Штаты и Россия в прошлом поддерживали стратегические контакты, чтобы заниматься(вопросами - ред.) ядерного соперничества и рисков. В связи с действиями России, включая оккупацию Крыма, это конструктивное взаимодействие существенно сократилось", - говорится в документе.

"Мы рассчитываем, что однажды условия позволят проводить прозрачный и конструктивный разговор с РФ", - подчеркивается в доктрине.