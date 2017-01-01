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В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель

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Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура, который расположен на юге страны.
Самую маленькую ракету отправили в космос
Самую маленькую ракету отправили в космос
twitter.com/JAXA_jp

В Японии аэрокосмическое агентство JAXA запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Об этом сообщает японское издание Nikkei.

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Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура в южной префектуре Кагосима. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (07:03 по киевскому времени).

Задача ракеты - вывести на орбиту спутник связи.

SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Ее диаметр - 52 см, а вес - 2,6 т.

Ранее сообщалось о том, что США представили новую ядерную доктрину.

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Теги: япония, ракета
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Источник: Liga.net

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