В Японии запустили самую маленькую ракету-носитель
В Японии аэрокосмическое агентство JAXA запустило самую маленькую в мире ракету-носитель SS-520. Об этом сообщает японское издание Nikkei.
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Запуск ракеты осуществлялся с космодрома Утинура в южной префектуре Кагосима. Старт состоялся в 14:03 по местному времени (07:03 по киевскому времени).
Задача ракеты - вывести на орбиту спутник связи.
SS-520 является самой маленькой ракетой в мире, которая способна вывести на орбиту искусственный спутник. Ее диаметр - 52 см, а вес - 2,6 т.
SS-520 5号機による超小型衛星打ち上げの実証実験は、本日14時03分を予定しています。— JAXAウェブ (@JAXA_jp) 3 лютого 2018 р.
こちらは、内之浦宇宙観測所で、記者の皆さん向けに行った機体公開の様子です。
ライブ中継開始まで、あと1時間となりました。皆さん、ぜひ応援してください！ https://t.co/WqgteQ4rAE pic.twitter.com/xKvVz04FN8
Ранее сообщалось о том, что США представили новую ядерную доктрину.