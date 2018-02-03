США намерены наращивать ядерное оружие из-за РФ

В Пентагоне хотят убедить Россию в том, что она столкнется с "неприемлемо опасными расходами", если будет угрожать даже ограниченным ядерным нападением в Европе.

В ответ на действия России администрация Дональда Трампа хочет расширить американские ядерные возможности. Об этом говорится в доктрине, которая определяет ядерные цели Пентагона при президенте Трампа, сообщает в пятницу, 2 февраля, Радио Свобода.

Как отмечается, впервые с 2010 года военные США рассказали, как видят ядерную угрозу в ближайшие десятилетия.

В документе, который обычно представляется в начале работы новой администрации, указано, что Россию надо убедить в том, что она столкнется с "неприемлемо опасными расходами", если будет угрожать даже ограниченным ядерным нападением в Европе.

"Это реакция на расширение возможностей России и характер их стратегии и доктрины", - написал министр обороны США Джим Мэттис в обзоре.

В документе упомянута российская доктрина, согласно которой Москва может использовать или угрожать использованием ядерного оружия с меньшей мощностью в случае конфликта в Европе, считая, что такие действия заставят США и НАТО отступить.

"Последние российские заявления о доктрине ядерного оружия, очевидно, снижают предел для первого использования ядерного оружия в Москве", - говорится в обзоре.

Документ предлагает двухэтапное решение. Прежде всего предлагается модифицировать "небольшое количество" имеющихся баллистических ракет дальнего действия, которые перевозят стратегические подводные лодки Trident, добавив к ним ядерные боеголовки с меньшей мощностью.

На втором этапе, "в долгосрочной перспективе", будет разработано ядерное оружие на крылатых ракетах, которые запускают на море. Таким образом, будет восстановлено оружие, существовавшее во время холодной войны, но от которого в 2011 году администрация президента Барака Обамы отказалась.

Как сообщалось, в США не намерены автоматически отвечать на атаку РФ.

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