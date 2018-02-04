Как в Сирии сбили Су-25: видео падения и с места крушения
В Сирии боевики Джебхат ан-Нусра сбили российский штурмовик Су-25, используя переносной зенитно-ракетный комплекс. В Минобороны РФ утверждают, что пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.
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“Радиолокационное оборудование самолета не может отследить удар по нему из ПЗРК типа Стингер или Игла, так как головка самонаведения их ракет пассивные и ничего не излучают. Потолок применения Иглы — три километра, а значит, Су-25 шел на малой высоте, что говорит о том, что пилот предположил, что раз это зона безопасности, то и стрелять по нему никто не будет“, — такое мнение выразил агентству РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Впоследствии российское ведомство заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по боевикам группировки Джебхат ан-Нусра в Идлибе, в результате чего было уничтожено более 30 террористов.
Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину.
Источник Новой газеты в Минобороны РФ сообщил, что этим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В соцсетях опубликовали рапорт, якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано это имя - “Роман Филиппов“.
Ранее, 1 февраля, Су-25 удалось уйти от обстрела.
То есть он не отстреляв одну обойму вдруг вставил вторую?
То есть он не отстреляв одну обойму вдруг вставил вторую?