Как в Сирии сбили Су-25: видео падения и с места крушения

Российские военные утверждают,что пилот Су-25 катапультировался, но впоследствии погиб в перестрелке с террористами уже на земле.

В Сирии боевики Джебхат ан-Нусра сбили российский штурмовик Су-25, используя переносной зенитно-ракетный комплекс. В Минобороны РФ утверждают, что пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

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“Радиолокационное оборудование самолета не может отследить удар по нему из ПЗРК типа Стингер или Игла, так как головка самонаведения их ракет пассивные и ничего не излучают. Потолок применения Иглы — три километра, а значит, Су-25 шел на малой высоте, что говорит о том, что пилот предположил, что раз это зона безопасности, то и стрелять по нему никто не будет“, — такое мнение выразил агентству РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Как сбили Су-25 в Сирии 0:00 / 00:16

В Сирии сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ 0:00 / 01:28

Место падения Су-25 в Сирии 0:00 / 01:18

Впоследствии российское ведомство заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по боевикам группировки Джебхат ан-Нусра в Идлибе, в результате чего было уничтожено более 30 террористов.

Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину.

Убитый пилот t.me/directorate4

Оружие пилота t.me/directorate4

Источник Новой газеты в Минобороны РФ сообщил, что этим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В соцсетях опубликовали рапорт, якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано это имя - “Роман Филиппов“.

Рапорт, найденный в одежде пилота t.me/spectater

Ранее, 1 февраля, Су-25 удалось уйти от обстрела.