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Как в Сирии сбили Су-25: видео падения и с места крушения

Комментариев: 28
Российские военные утверждают,что пилот Су-25 катапультировался, но впоследствии погиб в перестрелке с террористами уже на земле.
Террористы сбили в Сирии российский самолет
Террористы сбили в Сирии российский самолет

В Сирии боевики Джебхат ан-Нусра сбили российский штурмовик Су-25, используя переносной зенитно-ракетный комплекс. В Минобороны РФ утверждают, что пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

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“Радиолокационное оборудование самолета не может отследить удар по нему из ПЗРК типа Стингер или Игла, так как головка самонаведения их ракет пассивные и ничего не излучают. Потолок применения Иглы — три километра, а значит, Су-25 шел на малой высоте, что говорит о том, что пилот предположил, что раз это зона безопасности, то и стрелять по нему никто не будет“, — такое мнение выразил агентству РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Как сбили Су-25 в Сирии
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В Сирии сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ
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Место падения Су-25 в Сирии
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Впоследствии российское ведомство заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по боевикам группировки Джебхат ан-Нусра в Идлибе, в результате чего было уничтожено более 30 террористов.

Telegram-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов, опубликовал фото автоматического пистолета Стечкина, являющегося личным оружием пилотов российской авиагруппировки в Сирии. В подписи к фотографии указано, что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину.

Убитый пилот
Убитый пилот
t.me/directorate4

Оружие пилота
Оружие пилота
t.me/directorate4

Источник Новой газеты в Минобороны РФ сообщил, что этим летчиком является майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя. В соцсетях опубликовали рапорт, якобы обнаружили в одежде пилота сбитого Су-25. Там также указано это имя - “Роман Филиппов“.

Рапорт, найденный в одежде пилота
Рапорт, найденный в одежде пилота
t.me/spectater

Ранее, 1 февраля, Су-25 удалось уйти от обстрела.

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Теги: Сирия, Су-25, самолеты, боевики, Россия, крушение, сбитый самолет
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Комментариев (28)
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navigator2    04.02.2018, 02:58
Оценка:  +1
navigator2
Ополченци відкопали ПЗРК?
МаксимУм    04.02.2018, 02:06
Оценка:  +1
МаксимУм
На фото и видео с места падения нет ни одного человека с оружием... А радость безоружного на крыле сбитого самолёта говорит о том что бомбить мирных жителей это нехорошо.
МаксимУм    04.02.2018, 02:00
Оценка:  0
МаксимУм
что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину(с).
То есть он не отстреляв одну обойму вдруг вставил вторую?
navigator2    04.02.2018, 03:00
Оценка:  +2
navigator2
походу йому його в з-цу вставили.....треба було спилити мушку
МаксимУм    04.02.2018, 02:00
Оценка:  0
МаксимУм
что одна обойма была израсходована полностью, еще две пусты более чем наполовину(с).
То есть он не отстреляв одну обойму вдруг вставил вторую?
Ivanez    04.02.2018, 01:50
Оценка:  -1
Ivanez
Есть такая инфа: "Погибшим пилотом оказался майор Роман Филиппов, бывший украинский летчик из Симферополя."
Ivanez    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +22
Ivanez
А всего то не надо было предавать присягу.
sim22    04.02.2018, 00:44
Оценка:  +4
sim22
заметь-бвший..и не Пэтрэнко...а исконно рузьке-филиппов...
werytas    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +26
werytas
Вы фсё врёте #ихтамнет и ваабще это они всех убили. Раааися- впердеее!
foto-andriy    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +14
foto-andriy
"Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила..."
rashensvoloch    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +24
rashensvoloch
Що це так тхне? А-а, то вата горить.
madar13    04.02.2018, 01:50
Оценка:  -28
madar13
война не тетка по голове не погладит .А ПИЛОТУ земля пухом .
sim22    04.02.2018, 00:45
Оценка:  +9
sim22
стекловатой...
addinol2008    04.02.2018, 03:19
Оценка:  0
addinol2008
ПРЕДАТЕЛЯМ ЗЕМЛЯ БЕТОНОМ
ELGomer    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +22
ELGomer
нужно радоваться, т.к. летел убивать
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