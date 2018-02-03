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В Германии прокомментировал "бандеровский закон"

Комментариев: 12
Польский Сенат принял закон об ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Министр иностранных дел ФРГ указал, что никто не снимал с Германии вину за эти преступления.
В Германии прокомментировал "бандеровский закон"
RAP

В международное обсуждение польского закона об уголовной ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов вмешался немецкий МИД.

"Нет ни малейшего сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев – а именно немцы", – заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль.

Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого.

Польский Сенат принял закон об уголовной ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Израиль, США и ОБСЕ выступили с критикой этого законопроекта.

"Мы понимаем, что такие выражения как "польские лагеря смерти" ведут к ошибкам и могут ранить", отметила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, но вместе с тем предположила, что законопроект может повредить свободной научной дискуссии. К тому же закон не может не повлиять на стратегические интересы Польши - в частности, на взаимоотношения с США и Израилем. "Нашими несогласиями воспользуются наши противники", - подчеркнула она.

И верхняя и нижняя палаты парламента Польши уже одобрили поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Украина, Бандера, Германия, МИД, Степан Бандера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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писарчук    04.02.2018, 01:50
Оценка:  -2
писарчук
Страшна біда - душогубів орда, Божа Орда - душогубам біда, страшна біда - Божа Орда... Господи, помилуй нас грішних!
Renegatt    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
Renegatt
"европейских евреев". Удивительно точная формулировка, ведь мало кто знает, что идиш это верхненемецкий кластер средненемецкого диалекта и это язык европейских евреев и все это семья индоевропейской языковой группы, самой многочисленной в мире, почти 3 миллиарда человек, точнее 2.7.
писарчук    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +1
писарчук
вроде как идиш это просто еврейско-немецко-славянский суржик. а еврейство - это особая вера, культура и происхождение. и самое печальное, что среди гитлеровцев и их соратников тоже были евреи. также как поляки, русские и украинцы. соответственно запрещать об этом говорить - это извращать историю
Renegatt    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
Renegatt
Нет это не просто. Нужно понимать, вот вдуматься, что это европейский языковой кластер, нравится это кому-то или нет. Более того, германский диалект. По этому Гитлер не просто совершил чудовищное преступление, но он еще и чудовищно лгал, вот это очень важный момент.
Renegatt    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
Renegatt
Главная цель была мировое господство. Евреи его вообще не интересовали, к сожалению они стали жертвой на алтаре его безумных целей. Но естественно он не мог победить, потому что он уничтожал вот ту общую цифру и если бы он победил, то у него осталось бы выхолощенное племя с сомнительным будущим
писарчук    04.02.2018, 00:04
Оценка:  +1
писарчук
имхо проблема не в Гитлере как таковом. проблема в международном олигархате (в т.ч. еврейского происхождения), который ради реализации своих бизнес-схем обеспечил Гитлера сотоварищи огромными суммами денег и всяческими ресурсами ради перекройки карты нашей планеты в своих интересах. позор душегубам!
Коцман__Бобза    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +2
Коцман__Бобза
Если нормально изучать историю, то будет понятно, что польские лагеря смерти - это нацистские концлагеря на территории Польши. Ни более, ни менее. А если в школах готовить дебилов-потребителей, то любое словосочетание можно исковеркать как угодно. Что ж, теперь на каждый случай свой закон принимать?
писарчук    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
писарчук
а если вспомнить, что эти лагеря обслуживали польские полицаи? а также про геноцид мирного немецкого населения на польских территориях? говорю как потомок красных казаков из РККА, в жилах которых текла украинская, русская, немецкая и польская кровь. ксенофобия - грех и поляки не исключение (((
rashensvoloch    03.02.2018, 22:59
Оценка:  0
rashensvoloch
Гей, поляки, прокиньтесь - у вас речі покрали!
rashensvoloch    03.02.2018, 22:59
Оценка:  +2
rashensvoloch
Ніколи і не думав звинувачувати поляків в будь якій причетності до нацистських концтаборів. Якби не цей закон, я б і не знав би,не гадав би, що поляки причетні до такого. Що вони там курять?
писарчук    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +1
писарчук
У складі Вермахту воювали фашисти з усієї Європи, такий собі нацистсько-фашистський інтернаціонал. Валити все на одних німців м'яко кажучи неправильно. Хоча і знімати з них вину - теж
писарчук    04.02.2018, 01:50
Оценка:  +1
писарчук
мізантропія (людиноненависництво) така сама інтернаціональна річ як і людинолюбство. гріх про це забувати. стверджувати, що всі українці (чи то пак всі росіяни або поляки або німці) - людиноненависники це говорити неправду. але і стверджувати зворотнє - теж. всі люди (і народи) грішні, Бог без гріха
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