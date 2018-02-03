В Германии прокомментировал "бандеровский закон"

Польский Сенат принял закон об ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Министр иностранных дел ФРГ указал, что никто не снимал с Германии вину за эти преступления.

В международное обсуждение польского закона об уголовной ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов вмешался немецкий МИД.

"Нет ни малейшего сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев – а именно немцы", – заявил министр иностранных дел Зигмар Габриэль.

Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого.

Польский Сенат принял закон об уголовной ответственности за приписывание полякам преступлений нацистов. Израиль, США и ОБСЕ выступили с критикой этого законопроекта.

"Мы понимаем, что такие выражения как "польские лагеря смерти" ведут к ошибкам и могут ранить", отметила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, но вместе с тем предположила, что законопроект может повредить свободной научной дискуссии. К тому же закон не может не повлиять на стратегические интересы Польши - в частности, на взаимоотношения с США и Израилем. "Нашими несогласиями воспользуются наши противники", - подчеркнула она.

И верхняя и нижняя палаты парламента Польши уже одобрили поправки к закону об Институте национальной памяти (ИНП). Новые нормы предусматривают штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Закон также вводит штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

Источник: Русская служба DW