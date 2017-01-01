В Британии впервые за 239 лет запретили звон колокола

Один из местных жителей пожаловался на бой курантов. В городе даже начали кампанию Save the Chimes (Спасти куранты), чтобы изменить решение местной администрации.

В британском городе Сэндвич в графстве Кент впервые за 239 лет запретили бить куранты из-за жалобы одного из местных жителей на шум. Как сообщает The Sun, британец не мог спать из-за того, что колокол звонит четыре раза в час.

Из-за его жалобы, администрация города приняла решение, что колокола на церкви Святого Петра не должны звонить между 11:00 вечера и 7:00 утра, за исключением периода Рождества и Нового Года.

Многие жители города критически восприняли такую и новость и даже собрались на обсуждение этого вопроса. Они заявляют, что 85% из тех, кто живет рядом с церковью не хотят запрета на бой курантов.

В городе даже начали кампанию Save the Chimes (Спасти куранты), чтобы изменить решение местной администрации.