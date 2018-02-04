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Иран: Ядерная доктрина США – угроза человечеству

Комментариев: 1
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф увидел угрозу человечеству в ядерной доктрине США. По его словам, документ отражает большую зависимость от ядерного оружия.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф
Глава МИД Ирана Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению.

"Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия, вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года", –написал глава МИД Ирана в Twitter.

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Напомним, 2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В документе отмечается, что США намерены повышать возможности своего ядерного потенциала путем разработки ядерного оружия малой мощности. 

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Теги: США, Иран, ядерное оружие, ядерна програма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
multipodius    04.02.2018, 03:45
Оценка:  0
multipodius
Чия б корова мукала, чия б зубами стукала.
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