Иран: Ядерная доктрина США – угроза человечеству

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф увидел угрозу человечеству в ядерной доктрине США. По его словам, документ отражает большую зависимость от ядерного оружия.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению.

"Ядерная доктрина США отражает большую зависимость от ядерного оружия, вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, таким образом приближая человечество к полному уничтожению. Неудивительно, что сейчас мы ближе всего к апокалипсису со времен 1953 года", –написал глава МИД Ирана в Twitter.



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Напомним, 2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США. В документе отмечается, что США намерены повышать возможности своего ядерного потенциала путем разработки ядерного оружия малой мощности.