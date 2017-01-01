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Трамп назвал расследование по России "американским позором"

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Американский президент Дональд Трамп считает расследование о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году "российской охотой на ведьм".
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп считает "американским позором" расследование по обвинению его команды в связях с Россией. 
 
"Российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!" – написал американский лидер в Twitter.
 
Трамп также отметил, что подготовленный республиканцами доклад о злоупотреблениях высшего руководства ФБР и Министерства юстиции при ведении "российского дела" "полностью реабилитирует" его.
 
Напомним, 2 февраля Комитет по интеллектуальной собственности Палаты представителей США обнародовал "меморандум Нунеса", где якобы есть доказательства предвзятости по отношению к Трампу со стороны спецслужб и Минюста США. 
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Теги: Россия-США, США, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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