Трамп назвал расследование по России "американским позором"

Американский президент Дональд Трамп считает расследование о возможном вмешательстве России в выборы в 2016 году "российской охотой на ведьм".

Президент США Дональд Трамп считает "американским позором" расследование по обвинению его команды в связях с Россией.

"Российская охота на ведьм продолжается и продолжается. Не было ни сговора, ни препятствия (расследованию). Это американский позор!" – написал американский лидер в Twitter.

Трамп также отметил, что подготовленный республиканцами доклад о злоупотреблениях высшего руководства ФБР и Министерства юстиции при ведении "российского дела" "полностью реабилитирует" его.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2018 г.